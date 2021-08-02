Son Dakika: Beşiktaş'ta flaş Godin gelişmesi! Tatilden dönünce...

Spor Arena Dış Haber - Savunma bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Diego Godin için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Cagliari'ye yaptığı teklifin ardından 35 yaşındaki Uruguaylı stoperle de temasa geçti. Godin'i Türkiye'ye gelmek için ikna etmeye çalışan Beşiktaş yönetiminin çalışmalarına hız verdiği kaydedildi.

Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Godin'in de tatil dönüşünde Cagliari kampına katılmayacağı ve kulüple yollarını kesin olarak ayıracağı belirtildi.

Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Godin 1 gol kaydetti.