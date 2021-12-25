Son Dakika: Beşiktaş'ta Fikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?

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Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.

Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.

FİKRET ORMAN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Divan Başkanlık Kurulu’na verilen önergede ‘Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması’, ‘Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi’, ‘Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması’, ‘30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması’ ve ‘Kulübün borç yükünün altında kalması’ iddialarıyla Fikret Orman’ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

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Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman’ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

Genel kurulda Fikret Orman’ın son iki dönemine ait yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

ORMAN'DAN BASIN TOPLANTISI KARARI

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda ihraca dair verilen önergelerin kabul edilmesi sonrası Fikret Orman'ın saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyeceği ve karara sert bir şekilde tepki göstereceği belirtildi.

SİNAN VARDAR'IN İHRACI YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Sinan Vardar hakkında verilen ihraç kararının yeniden gözden geçirilmesi için disiplin kuruluna gönderilmesi yönünde verilen önerge, oy birliğiyle kabul edildi.