Son Dakika: Beşiktaş'ta Fikret Orman için ihraç talebi! Hem idari hem mali yönden ibra edilmedi...

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.

İBRA EDİLMEDİLER

Fikret Orman ve yönetiminin görevde olduğu 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ve 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasının yanı sıra, Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçildiği 20 Ekim 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihi arasındaki dönemler, ibra için genel kurulun oylarına sunuldu.

Fikret Orman döneminde yönetim kurulunda görev yapan Erdal Karacan, Serkan Yazıcıoğlu ve Hüseyin Yücel, oylamada hazır bulunan isimler oldu.

Gerçekleşen oylamada 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ile 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi Haberi Görüntüle

ÇEBİ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.

FİKRET ORMAN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Divan Başkanlık Kurulu’na verilen önergede ‘Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması’, ‘Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi’, ‘Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması’, ‘30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması’ ve ‘Kulübün borç yükünün altında kalması’ iddialarıyla Fikret Orman’ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman’ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

Genel kurulda Fikret Orman’ın son iki dönemine ait yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

ORMAN'DAN BASIN TOPLANTISI KARARI

Haberin Devamı

2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda ihraca dair verilen önergelerin kabul edilmesi sonrası Fikret Orman'ın saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyeceği ve karara sert bir şekilde tepki göstereceği belirtildi.

SİNAN VARDAR'IN İHRACI YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Sinan Vardar hakkında verilen ihraç kararının yeniden gözden geçirilmesi için disiplin kuruluna gönderilmesi yönünde verilen önerge, oy birliğiyle kabul edildi.