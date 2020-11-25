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Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber!

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Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan ve 14 gün karantinada kalan Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe maçı öncesinde müjdeli haber geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda koronavirüse yakalanan isimlerden birisi olan Oğuzhan Özyakup'tan derbi öncesinde müjdeli haber geldi.

Takımın 10 numarası 14 günlük karantina sürecini tamamladı ve son yapılan testin negatif çıkması sonrasında bugün takıma katıldı. Takımlı birlikte antrenmana çıkacak olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçında kadroda olması bekleniyor.

DORUKHAN PAYLAŞTI

Siyah beyazlılarda, son oynanan Başakşehir maçınca ceza sınırında olan ve sarı kart görerek Fenerbahçe dersibinde cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından Oğuzhan Özyakup'ın geri dönüşünü paylaştı. Dorukhan, fotoğrafa 'Koronayı da yedi geldi' notunu düştü.

DERBİ ÖNCESİ 4 EKSİK

Beşiktaş'ta derbi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Vida coronavirüs nedeniyle, Welinton ise sakatlığının devam etmesinden dolayı Fenerbahçe derbisinde olması beklenmiyor. Bu iki isim dışında ise cezalı olan Dorukhan Toköz ve kaleci Ersin Destanoğlu sarı lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber

Son Dakika | Beşiktaşta Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haber

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