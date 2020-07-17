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Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sevinci!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Burak yılmaz idmanlara başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Burak Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanmıştı.
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