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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sevinci!
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Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sevinci!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sevinci!
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Burak yılmaz idmanlara başladı.

TRT Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanmıştı.

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