Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu rahatsızlandı, kaleye Utku Yuvakuran geçti

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının başlamasına kısa bir süre kala midesinden rahatsızlandı ve ilk 11'den çıkartıldı.

İlk 11'den çıkartılan Ersin Destanoğlu yerine Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

Ersin Destanoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

SERGEN YALÇIN: 'COVID DEĞİL'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise maç öncesi yaptığı konuşmada Ersin Destanoğlu'nun durumu hakkında konuştu ve ''Bir rahatsızlığı var ama covid değil. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bugün iyi hissetmediğini söyledi biz de oynatmadık. Zaten ikisi de oynayan kalecilerimiz. Ciddi bir şeyi yok.'' sözlerini kullandı.

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