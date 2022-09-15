Son Dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizinin perde arkası! Talebi yönetimi şaşırttı... Taraflardan açıklama geldi...

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Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor. Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.

Bunun üzerine eski menajerine dönüş yapan Ersin, transfer haberleri ve sözleşme gündemi arasında konsantrasyon kaybı yaşadı. Siyah-Beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.

YAPILAN SÖZLEŞME FEDERASYONA BİLDİRİLMEDİ

Ersin'in kontratını 3 yıl daha uzatarak, bu sezon da dahil olmak üzere toplam 4 sezon revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin Euro oldu. İki yıl önce kazanılan şampiyonluklardan sonra hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu ile 5 yılığına el sıkışılmıştı.

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Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti. Bu durum Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gibi Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesinin son senesine girmesine sebebiyet verdi.

Sabah'ın haberine göre; gelinen noktada 21 yaşındaki kalecinin isteği, yıllık 1 milyon Euro oldu. Görüşmelerde iki katı fark oluşurken tarafların anlaşma sağlayabilmesi için karşılıklı adımların atılması gerekiyor.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fanatik'e konuşan Ceyhun Kazancı, "Ersin konusunda yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Ersin’in sözleşme uzatmama gibi bir durumu zaten yok. Hocamız; Emre, geriden iyi oyun kuruyor duye son iki maç tercih etti. Her oyuncuda olduğu gibi hocanın maç maç tercihleri. Ersin ile konuşup görüşüyoruz. Genç, çok beğendiğimiz değer verdiğimiz kalecimiz. Bunlar karşılıklı. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Yakında sözleşme uzatmış oluruz." dedi.

Genç file bekçisinin menajeri Serkan Erok ise, "Ben de Beşiktaş alt yapısından çıkıp futbol oynayan biriyim. Bizim için önce Beşiktaş’ın menfaatleri gelir. Ersin’e şampiyon olduğumuzda ve bu sene de yurt dışından teklifler geldi. Elbette kendisi yurt dışında oynamak istiyor. Bu herkesin hayali. Ancak giderken Beşiktaş’a kazandırmak şartı ile. Bu gün Ersin’e 10 milyon yıllık ücret verip, ‘İmza atma, Ocak’ta bedelsiz imza atma hakkın var’ dense asla bunu yapmaz. Beşiktaş’ın çocuğu. Buralara bu kulüp sayesinde geldi. Daha 21 yaşında. Hedeflerine ulaşır. Tek istediğimiz hakkının verilmesi. Beşiktaş Kulübü ile görüşmelerimiz oluyor karşılıklı istek var. Yedek kalması ile alakalı sorun söz konusu değil. Zira ortada anlaşmazlık yok” sözlerini sarf etti.

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