Son Dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi! 25 milyon TL...

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Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta hatalı gol yiyen Emre Bilgin'in performansı sonrası Ersin Destanoğlu'nun neden oynamadığı yönünde tartışmalar yaşanmaya başladı.

2 haftadır yedek!

Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin 90 dakika sahada kaldı.

"Özel bir sebebi yok" denmişti

Valerien Ismael Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

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Gerçek ortaya çıktı

Sezona formda başlayan Ersin Destanoğlu'nun yedek bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.

25 milyon TL istiyor

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek 1.95 boyundaki genç kaleci Beşiktaş'tan senelik 25 milyon TL maaş istedi. Yönetim rakamı bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda teknik direktör Valerien Ismael'e talimat verdi.