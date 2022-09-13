Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi! 25 milyon TL...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu
Son Dakika: Beşiktaşta Ersin Destanoğlu krizi 25 milyon TL...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 10:20

Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçla birlikte ikinci kez yedek kulübesinde oturan Ersin Destanoğlu'nun neden forma giymediği ortaya çıktı. Yeni sözleşme teklifini düşük bulan ve kabul etmeyen 21 yaşındaki futbolcu kulüpten 20 milyon TL üzeri bir maaş istedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta hatalı gol yiyen Emre Bilgin'in performansı sonrası Ersin Destanoğlu'nun neden oynamadığı yönünde tartışmalar yaşanmaya başladı.

2 haftadır yedek!

Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin 90 dakika sahada kaldı.

"Özel bir sebebi yok" denmişti

Valerien Ismael Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gerçek ortaya çıktı

Sezona formda başlayan Ersin Destanoğlu'nun yedek bırakılmasının sebebi ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.

25 milyon TL istiyor

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek 1.95 boyundaki genç kaleci Beşiktaş'tan senelik 25 milyon TL maaş istedi. Yönetim rakamı bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda teknik direktör Valerien Ismael'e talimat verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles