Son Dakika | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! İmza...

Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı. Kartal, Ersin'in maaşına da iyileştirme yaptı.

8 maçta forma giydi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin Destanoğlu bu sezon da 8 maçta forma giydi.