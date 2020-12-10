MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! İmza...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! İmza...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! İmza...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! İmza...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de son dönemde iyi bir grafik tutturan Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı. Kartal, Ersin'in maaşına da iyileştirme yaptı.

8 maçta forma giydi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin Destanoğlu bu sezon da 8 maçta forma giydi.

Son Dakika | Beşiktaşta Ersin Destanoğlu kararı İmza...

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle