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Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için dev talip! 15 milyon Euro...

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Ersin Destanoğlu için dev talip 15 milyon Euro...

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için Avrupa'dan talipler çıkmaya devam ediyor. Fransa ekibi Nice'in uzun süre ilgilendiği ve resmi teklif yaptığı Ersin için Ajax'ın da harekete geçtiği belirtildi.

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Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu için Hollanda devi Ajax'ın harekete geçtiği belirtildi. Fransa ekibi Nice'in geçmiş transfer dönemlerinde ilgilendiği ve hatta 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı bilinen 21 yaşındaki genç kaleciyi Ertan Süzgün'ün haberine göre Hollanda ekibi Ajax'in transfer listesine girdi.

ONANA INTER'E GİDİYOR

Ajax'ın yıldız kalecisi Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varmasının üzerine kadrosundaki kalecilerin yaşı yüksek olan Ajax, Ersin'i listesine ekledi ve takip etmeye başladı. Ajax'ın çalıştığı ve Hollanda'da güçlü olan bir menajerlik şirketiyle anlaşması bulunan Ersin'in uzun vadeli kaleci arayan Ajax'a transfer olabileceği belirtildi.

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LYON DA İSTİYORDU

Avrupa'da birçok kulübün ilgisini çeken Ersin Destanoğlu ile Fransa'dan Nice'in yanı sıra Lyon'un da ilgilendiği biliniyor.

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ÇIKARLARA UYGUN TEKLİF GELİRSE SATILIR

Beşiktaş, altyapı yatırımı kararı gereğince kadrosunda bulunan Ersin ve Rıdvan gibi başarılı genç futbolculara istenen düzeyde teklifler gelmesi halinde transferlerin önünde durmayacak.

"15 MİLYON EURO"

Beşiktaş'ın Ersin ve Rıdvan ile ilgili transfer görüşü buyken, yönetimin Ersin için belirlediği bonservis bedeli de en az 15 milyon Euro.

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"KALECİ TRANSFERİ YAPILMAYACAK"

Siyah-beyazlı kulübün, Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması halinde kaleci transferi yapmayacağı, yeni sezona Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin ile başlayacağı da iddia edildi.

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Transfer

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