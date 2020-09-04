Son Dakika | Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret!

Spor Arena / İsmail ER - Yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırması gereken Beşiktaş’ta kendilerine takım bulmaları istenen oyuncuların ayrılmaya niyeti yok.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın geçen sezon verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yöneticiler sözleşmeleri devam eden Mirin ve Roco’nun menajerlerini de çağırdılar. Siyah beyazlılar bu oyuncuların temsilcilerine “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın yeni oyun sisteminde 2 oyuncuya yer vermeyeceğini belirtti. Siz de oynayacağınız bir kulüp bulun, gereken kolaylığı göstereceğiz” diyerek kararlarını ilettiler.

Şilili gitmezse sözleşme feshedilecek

Fakat sezon başı kampına katılan Mirin ve Roco’nun kulübün bu talebine “Biz Avrupa’da menajerimizle birçok kulüp aradık fakat Beşiktaş’ın bize verdiği maaşı veren kulüp bulamadık. Beşiktaş’a gelmeden 350-400 bin Euro’ya oynuyorduk. Beşiktaş ile 3 yıllığına yıllık 1 milyon 300 bin Euro alıyoruz. Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım” yanıtını verdikleri öğrenildi. Aldığı yanıta şaşıran Beşiktaş yönetimi ise yeni transfer Montero’nun idmana çıkmasının ardından Roco’dan bir kez daha kendi ayrılmasını isteyecek. Yine kabul etmezse Şilili futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.