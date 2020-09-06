Son Dakika | Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı!

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, bu sabah tesislere çağrılan Enzo Roco'nun sözleşmesini 700 bin euro karşılığında feshetti. Siyah-beyazlılar, Roco'nun yıllık ücretinin yarısına denk gelen bu ücreti oyuncuya 3 taksitte ödeyecek. Aynı haberde Beşiktaş'tan ayrılan Roco'nun Fatih Karagümrük ile görüştüğü belirtildi.

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