Son dakika: Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan transfer ve koronavirüs açıklaması

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Emre Kocadağ'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İlginç bir anı olacak bizim için. 2 sene önce planlanan bir maç aslında Doha'da. Pandemi dolayısıyla ertelendi. Heyecanlıyız. Buraya iki kupanın da şampiyonu olarak geldik. Bugün de üçüncü kupayı alabiliriz. Zannedersem Beşiktaş tarihinde 3 kupalı bir sezon yok. İnşallah bize nasip olur.

"OYUNCULARIMIZI PANDEMİ KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Pandemi bizim elimizde olan bir durum değil. Biz bunun çok kötü dönemini yaşadık. Ben hastalandım, başkanımız iki kere yakalandı. Bir görev yapmaya çalışıyoruz, bu pandemi de tüm dünyanın başında bir bela olmaya devam ediyor. Biz oyuncularımızı uyarıyoruz. Dün bir haber okudum Bayern Münih'te 8 oyuncu koronavirüs olmuş diye. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Tüm dünyada bu durum var.

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"ERTELEME İÇİN BAŞVURMADIK, BAŞVURMAMIZ GEREKİYOR MU BİLMİYORUZ"

Haftaya ligler var. Erteleme olacak mı, bilmiyoruz. Federasyon ve sağlık kurulları ne karar verecek. Bizim şu anda bu konuda resmi bir talebimiz yok. Konuşulan bir şey ama. Böyle bir şeyin olması için bizim de başvuru yapmamız gerekiyor mu, bunu da bilmiyorum.

"FIRSAT ÇIKARSA TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Bizim geniş kadromuz var. Eksik oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum. Teknik heyetle de konuşuyoruz, onlar da aynı şekilde düşünüyor. Biz zaten sezon başında bunu planlamıştık. Devre arası 1-2 olabilir, belki transfer olmaz diye. Transferle ilgili fırsat olursa bunu değerlendirmek isteriz. Sözleşmesi biten oyuncular, fırsat transferi gibi. Bu dönemde neler olacağı belli olmuyor. Böyle bir şey çıkarsa, bunu değerlendirmek istiyoruz.

"VIDA'YA TEKLİF YOK, SEZON SONU 15-16 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

Şu an Vida'ya teklif yok. Sezon sonunda 15-16 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Biz bunu avantaja çevirebiliriz. Vida'nın da sözleşmesi sona eriyor. Onunla da oturup konuşacağız. Devam etmek istediğimiz oyuncular var, yolları ayırmak istediğimiz oyuncular var.

"FARKI KAPATACAK KALİTEDEYİZ"

Beşiktaş, ilk yarıda açılan puan farkını kapatabilecek kadro kalitesine sahip. Bunun için mücadele edeceğiz.