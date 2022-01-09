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Son Dakika: Beşiktaş'ta eksiklerin sayısı 12'ye çıktı! Bu kez de Salih Uçan...

#Beşiktaş#Salih Uçan#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşta eksiklerin sayısı 12ye çıktı Bu kez de Salih Uçan...

Beşiktaş, sindirim sistemi enfeksiyonu geçiren Salih Uçan'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta eksik futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.

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Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi.

Takımda koronavirüs vakaları artış gösterirken, başarılı orta saha oyuncusunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve akşam saat 19.00'da oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou ve Mert Günok da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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Salih Uçan'la birlikte Beşiktaş'taki eksik futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Salih Uçan#Sakatlık

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