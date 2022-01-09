Son Dakika: Beşiktaş'ta eksiklerin sayısı 12'ye çıktı! Bu kez de Salih Uçan...

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Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi.

Takımda koronavirüs vakaları artış gösterirken, başarılı orta saha oyuncusunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve akşam saat 19.00'da oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

💥 Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maç kadrosundan çıkarıldı.



"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır..." pic.twitter.com/VUAjamy86E — Spor Arena (@sporarena) January 9, 2022

Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou ve Mert Günok da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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Salih Uçan'la birlikte Beşiktaş'taki eksik futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.