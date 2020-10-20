Son Dakika | Beşiktaş'ta Dorukhan'dan 5 kat zamlı maaş talebi! İşte o kontrat...

Beşiktaş forması giyen ve adı transferde Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'a siyah-beyazlıların yaptığı teklif ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; 2018-19 sezonunun başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer edilen ve bir sezon için 350 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcu, 5 kat zamlı maaş talebinde bulundu.

YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Birinci senesi 1 milyon 250 bin Euro (11.6 milyon TL) diğer iki yılı da 250 bin Euro periyodik artışlı 3 dönemlik kontrat isteyen futbolcuya, Beşiktaş ise 6 milyon TL’den (645 bin Euro) 2+1 senelik sözleşme önerdi.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Tarafların belirlediği rakamlar arasında ciddi bir fark olması sebebiyle görüşmeler tıkandı. Dorukhan Toköz'e bir önceki yönetim tarafından da 'Başarılı performans sergilersen maaşını artırırız' sözü verilmişti.

İlk sezonunda 20 maça çıkan Dorukhan Toköz, çok geçmeden de ilk 11'in değilmez ismi olmuş ve milli takıma kadar da yükselmişti. Futbolcu, çıkış yapmasının ardından yönetimin değişmesi ve sakatlık yaşaması sonrasında istediğini alamadı. Pandemi sebebiyle de aynı ücretle oynamak durumunda kaldı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Beşiktaş’ta top oynamak istemeyen kimseyle ise işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş’ta top oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde ise Allah yolunu açık etsin"