Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e iki maç ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında kırmızı kart gören futbolcu Dorukhan Toköz'e iki maçtan men cezası verdi. Kurul ayrıca Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a da iki maçtan men cezası verdi. Öte yandan Antalyaspor'un Beşiktaş maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Veysel Sarı'nın kartının iptali için yaptığı başvuru reddedildi.
PFDK kararları şu şekilde:
1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un, 29.01.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi GÜRSOY YALÇIN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün sporcuları VEYSEL SARI hakkında, 03.02.2021 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu 2. sarı kart, devamında görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle