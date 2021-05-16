Son Dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'den flaş açıklama!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı takımda daha çok başarılar kazanmak istediğini söyledi.

'GURUR DUYUYORUM'

Duygularını paylaşan Dorukhan, "Çok mutluyum. Takımı, yönetimi, hocalarımızı herkesi tebrik ederim. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Allah nicelerini nasip etsin" dedi.

'İNŞALLAH BİR SÜRÜ BAŞARILAR ELDE EDERİZ'

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz, "Bu şampiyonluk arkadaşlıkla geldi. İnşallah birlikte daha bir sürü başarılar elde ederiz." şeklinde konuştu.