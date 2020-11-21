Son Güncelleme:
Son Dakika | Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Fenerbahçe maçında...
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta sarı kart gören Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sarı kart gören Dorukhan Toköz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle