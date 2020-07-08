MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika! Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan kulübe ihtarname!
GeriFutbol Son dakika! Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan kulübe ihtarname!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan kulübe ihtarname!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan kulübe ihtarname!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın menajerinin Beşiktaş'a 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaş Kulübü’ne 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdi.

TRT Spor'un haberine göre Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi.

Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Son dakika Beşiktaşta Domagoj Vidadan kulübe ihtarname

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle