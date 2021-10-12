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Son Dakika: Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan çarpıcı yeni sözleşme cevabı!

#Beşiktaş#Domagoj Vida#Sözleşme
Son Dakika: Beşiktaşta Domagoj Vidadan çarpıcı yeni sözleşme cevabı

Beşiktaş'ta Domagoj Vida konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hırvat stoper ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaşıldı. Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifine Vida'dan flaş bir cevap geldi.

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Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde ilk etapta sonuç alınamamıştı. Hırvat stoper ile oluşan farkı kapatmak adına Beşiktaş yönetimi teklif yükseltmeye hazırlanırken Vida'dan da indirim yapması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; ilk görüşmede Siyah-Beyazlılar 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret önerirken, sözleşme süresini 2+1 yıl olarak masaya koydu. 32 yaşındaki oyuncu ise süreyle ilgili sorun olmadığını belirtse de "2.5 milyon Euro istiyorum" yanıtını verdi.

Yönetimin, Vida'ya yapacağı yeni teklifin 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Bu rakamın üzerine çıkmayı istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncudan da indirim istedi.

Sözleşmesine bonus maddeleri eklenerek oluşan farkın kapanacağı ve anlaşmanın sağlanacağına inanan yönetim, devre arası gelmeden Vida ile imzaları atıp rahatlamanın peşinde.

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#Beşiktaş#Domagoj Vida#Sözleşme