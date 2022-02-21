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Son dakika: Beşiktaş'ta Domagoj Vida kararı! Altay'a attığı gol sonrası...

#Beşiktaş#Domagoj Vida#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Domagoj Vida kararı Altaya attığı gol sonrası...

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoper Vida ile ilk etapta yola devam etmeme kararı alan yönetimin, oyuncunun son haftalardaki çıkışından dolayı fikrini değiştirdiği belirtildi. İdarecilerin, 1.5 milyon Euro seviyesine inmesi halinde futbolcuyla 1 artı bir yıllık anlaşma yapmaya olumlu baktığı ifade edildi.

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Siyah- Beyazlılar’daki 3.5 milyon Euro’luk maaşıyla, 4.2 milyon Euro’luk ücretiyle Adem Ljajic’in ardından en çok kazanan ikinci isim konumunda bulunan Domagoj Vida, önceki gün Altay filelerine attığı golle Beşiktaş ’a zaferi getirmişti.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperle ilk etapta yola devam etmeme kararı alan yönetimin, oyuncunun son haftalardaki çıkışından dolayı fikrini değiştirdiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre idarecilerin, 1.5 milyon Euro seviyesine inmesi halinde futbolcuyla 1 artı bir yıllık anlaşma yapmaya olumlu baktığı ifade edildi. Ailesiyle birlikte İstanbul’daki yaşamından memnun olan Vida’nın da menaceri aracılığıyla kulüple pazarlıklarına devam ettiği kaydedildi.

Domagoj Vida, Altay maçında attığı golle Kartal’a galibiyeti getirdi. Beşiktaş, bu zamana kadar Vida’nın gol attığı 15 maçta da kaybetmeyerek 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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#Beşiktaş#Domagoj Vida#Transfer

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