Son Dakika | Beşiktaş'ta Diaby'den Sergen Yalçın itirafı: 'Söz verdim'

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Diaby ve Lens maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ben de ona söz verdim'

Sergen Yalçın'a söz verdiğini açıklayan Diaby, "Çok mutluyum. Kazandık ve gol atmak da çok keyif verici. Sergen Hoca, bana 'Gol atman ve istatistiklerini arttırman gerekli' demişti. Ben de ona söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" dedi.

'Sporting ile görüşüyorum'

Geleceği hakkında da konuşan Diaby, "Sporting Lizbon ile 3 senelik kontratım var. Hem Beşiktaş hem de Sporting ile görüşüyorum. Pandemi sonrası iyi döndüm. Beşiktaş sayfası kapansa bile sonuna kadar her şeyimi vereceğim. Beşiktaş büyük bir kulüp, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Üçüncü golün sahibi Jeremain Lens ise "Topla buluştuğumda çok düşünmedim. Kaleci karşımdaydı ve aşırtma bir vuruş yaptım, güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu.

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