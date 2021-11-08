Son dakika: Beşiktaş'ta devre arası ayrılık! Yabancı kontenjanına takıldı...

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan ancak Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'ın performansları nedeniyle gözden düşen Fabrice N'Sakala için yönetimden flaş bir hamle geldi.

Bu sezon uygulanan 8+3 ve gelecek sezon uygulanacak 7+4 yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda revizyon yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak N'Sakala'yla yollarını ayıracak.

Siyah-beyazlı yönetimin N'Sakala ile devre arasında yollarını ayıracağı iddia edildi. Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Beşiktaş'ın hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planladığı ifade edildi.

Sezon başından bu yana 7 maçta süre alan 31 yaşındaki sol bek, toplamda 616 dakika sahada kaldı.