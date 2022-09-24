Son Dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli'den Mourinho, Ismael ve Josef de Souza açıklaması! "Hayatımda yaşamadım"

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Beşiktaş forması giyen Dele Alli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE DELE ALLI'NİN AÇIKLAMALARI

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıcıyla beraber çok iyi geçen bir zaman. Özellikle Türkiye'ye indiğim anda çok mutlu oldum.

Gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Bazen anlık şeyler geliyor, bazen planlı oluyor. Şu anda kalp yapıyorum ama burada farklı bir gol sevinci görebiliriz.

"MOURINHO İLE ISMAEL BENZİYOR"

Mourinho ile görüşmemiz özeldi ama daha sonra belgeselde yayınlanınca herkes izledi. İyi bir görüşmeydi. Bana motivasyon vermek istediği, benden istediklerin söylediği bir görüşmeydi. Valerien Ismael'in de motivasyon anlamında benzer olduğunu söyleyebilirim. Oyuna tutkusu, amaçları, benden istedikleri gayet net. Buraya gelmeden önce onun beklentileri ile benimkiler arasında benzerlikler olduğunu gördüm. Ben sahada korkusuzca ifade etmek isteyen bir oyuncuyum. Hocamız bana bu güveni verdi.

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"YENİ BİR MACERA İSTEDİM"

Premier Lig'de genç bir oyuncu olduğunuz zaman beklentiler düşük olabiliyor ve goller atıp iyi oynamaya başlayınca göz önüne çıkıyorsunuz doğal olarak. Futbol iniş ve çıkışlarla dolu bir oyun. Ben de birkaç zor yıl geçirdikten sonra, oynamadıkça, süre alamadıkça yeni bir macera istedim. Seviyeniz yüksekteyken bunu iyi değerlendirmelisiniz, seviye düştüğü zaman buna takılmamanız gerek. Buradan gelen fırsatı değerlendirme açısından ciddi anlamda heyecanlandırdım. Türkiye ligi kolay bir lig değil. Takımıma destek olabileceğimi biliyorum. Tutku ve heyecanla elimden geleni yapacağım. Zor zamanlar ve düşüşler olabilir ama buna arkadaşlarımla birlikte izin vermeyeceğiz.

"SAKATLIĞIM ÜZÜCÜ OLDU"

İngiltere'de çok büyük maça çıktım. Buradaki derbi biraz farklı. Otelde ve gittiğim yerlerde herkes bana bu maçı soruyor. Bunun bir parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Sakatlığım üzücü oldu, beklemediğim bir durumdu ama her şey iyiye gidiyor.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Futbolun iyi yanı herkesin kendi fikri olması ve bunu belirtebilmesi. Önemli olan sahada yaptıklarımızdır. İngiltere'de benim burada başarılı olamayacağımı düşünenlere cevap vermeme gerek yok. Sahada yaptıklarımı izlerler. Herkes milli takım için oynamak ister, her oyuncunun hayalidir. Kesinlikle geri dönmek istiyorum. Burada kendimi gösterip geri dönmek istiyorum.

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"GELECEKLE İLGİLİ KOUNŞMANIN YERİ DEĞİL"

Burada ilk andan itibaren çok fazla sevgi hissettim. Bunun karşılığı olarak taraftarları mutlu etmek, eğlendirmek, performansımı sahada göstermek ve bir anlamda şaşırtmak istiyorum. Gelecekle ilgili şu an konuşmanın yeri değil. Tek odaklandığım nokta sahada iyi oynamak, arkadaşlarımla beraber takımı şampiyon yapmak.

Türkiye ligi mental ve fiziksel anlamda zor bir lig. Çok iyi oyuncular var. Çok iyi takımlar var. Açıkçası bu seviyeye şaşırdım. Çok rekabetçi ve zor bir lig. Futbol buradaki insanlar için çok şey ifade ediyor. Bu da bir baskı yaratıyor. Bu baskıyı doğru yönlendirdiğiniz zaman iyi sonuçlar alacağız. Zor bir lig ama biz bunun üstesinden geleceğiz.

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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAŞANANLAR HAKKINDA

Ankaragücü maçının sonunda yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım. Takım arkadaşlarınızı korumak zorundasınız. O anda orada değildim sonradan gördüm ve çok şaşırdım. Sahadaki oyuncuların güvenli bir ortamda olması lazım. Hayatımda yaşamadığım bir şeydi.

"ÇOK TEMPOLU BİR TAKIMIZ"

Biz çok tempolu bir takımız. İdmanlar, takımdaki futbol tutkusu, takım arkadaşlarımın buna uyumu beni mutlu etti. Kendimi burada ve ligde iyi hissediyorum. Ligdeki takımların temposu da iyi. Biz tempolu olmamıza rağmen işimiz kolay olmayacak. Adapte olduğumu söyleyebilirim. Tutku ve duyguyla oynayan bir oyuncu olduğum için burada da bunu buldum. Taraftarlar için oynama hissi beni yüzde 110'umu verme hissi uyandırıyor.

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"MENTAL OLARAK ÇOK İYİYİM"

Mental olarak çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Hayatta farklı durumlar size öğrenme fırsatı yaratır. Ben de bunu yaşıyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarların hatta taraftar olmayanların ilgisi beni çok mutlu etti. Hiç olumsuz durum yaşamadım. Bunun karşılığını vermem gerekiyor. Buraya bir şeyler kazanmak için, şampiyon olmak için geldim. Bunun için de elimden geleni yapacağım.

"OYUNCULARIN BU DURUMLARDA ZEKİ OLMALARI LAZIM"

Oyunun durması normal. Bazen taktiksel olarak da bunlar yapılabiliyor. Premier Lig'de de oyunun durma durumu konuşuluyor. Oyuncuların bu durumlarda zeki olmaları lazım. Maçı kazanmak, oyunu yönetmek düşünmeniz gereken şeyler. İngiltere ile çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum.