Son dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli an meselesi! Frank Lampard transferi doğruladı

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Beşiktaş'ta Dele Alli transferinin heyecanı yaşanıyor. Taraftarlar dört gözle kulüpten yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

SON PÜRÜZ SATIN ALMA OPSİYONU

Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen Dele Alli transferi, küçük pürüzler sebebiyle gecikmişti. Everton ile Beşiktaş arasındaki son görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi ve imza aşamasına gelindi. Dele Alli ile anlaşan Beşiktaş, Everton ile de büyük ölçüde anlaştı. Kiralama konusunda sorun bulunmuyor, son konu satın alma opsiyonu. Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023’te satın alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023’e ertelenmesi halinde 8 milyon Euro olarak belirlenmesini istiyor. Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon Euro olmasını talep ediyor. İki kulübün çok kısa süre içerisinde bu konuyu da çözmesi ve transfer için imzaların atılması bekleniyor.

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SÖZLEŞMESİNDE 10 MİLYON POUND DETAYI

Everton, geçtiğimiz Ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

FRANK LAMPARD DA TRANSFERİ DOĞRULADI

Bu sezonun ilk iki maçında toplam 38 dakika süre alan Dele Alli, 3. haftada oynanan Nottingham Forest maçında kadroya alınmış ancak süre bulamamıştı. 26 yaşındaki oyuncu İngiltere Lig Kupası'nda dün oynanan Fleetwood maçının kadrosuna alınmadı.

Everton menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin kadroda olmaması ve Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalar yaptı: Dele Alli Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Henüz tam olarak gerçekleşmesi ama anlaşma çok yakın. Bana yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

ÖZEL UÇAK HAVALANACAK

İngiltere'den iyi haberi bekleyen Beşiktaş, Everton ve oyuncu ile imzaların atılmasının ardından özel uçağı İngiltere'ye gönderecek ve 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirecek.