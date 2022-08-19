Son Dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli an meselesi!

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Siyah-Beyazlılar, forvet arkası arayışında sürpriz bir şekilde Dele Alli’ye yönelmişti. İngiliz süperstarın kiralanması için Everton’la el sıkışılmış, Alli’yle yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedilmişti.

Yönetim, transferde sezonun en büyük bombalarından birini patlatmaya artık hazır. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da her konude el sıkışıldı. Transferin bitmesinin önünde artık hiçbir engel kalmadı. İki kulübün yetkilileri ve Alli’nin menaceri, prosedürlerin tamamlanması için çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, evrak işleri de bittikten sonra taraftarın sabırsızlıkla beklediği KAP bildirimini yapıp, İngiltere’ye özel uçak gönderecek.

10 milyon Pound detayı

Everton, geçtiğimiz ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş ’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.