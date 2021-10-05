Son Dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talebi şaşırttı! Başkan Ahmet Nur Çebi tepki gösterdi...

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Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

Sabah'ın haberine göre; yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi. Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.

Maaş konusunun ise görüşülmeye devam ettiği kaydedildi.