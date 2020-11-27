MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'e bir talip daha! 8 milyon Euro...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'e bir talip daha! 8 milyon Euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'e bir talip daha! 8 milyon Euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'e bir talip daha! 8 milyon Euro...
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Belçika ekibi Zulte Waregem'de 9 gol 11 asistlik performansıyla dikkat çeken Kanadalı yıldız Cyle Larin, siyah beyazlı takımda da kaldığı yerden devam ediyor. Larin'in bu formu sonrası Hollanda ekibi PSV yıldız isme talip olmuştu ancak Larin'in talipleri artıyor.

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın sezon başından bu yana performansı en dikkat çeken ismi olan Larin, attığı gollerle taliplerini artıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes de başarılı golcü Cyle Larin'i listesine aldı.

5 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 2018 yılının devre arası transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gelmişti.

Geride bıraktığımız sezonu Belçika takımı Zulte Waregem'de geçiren Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son Dakika | Beşiktaşta Cyle Larine bir talip daha 8 milyon Euro...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle