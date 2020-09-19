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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: 'Çok geliştim, iyi durumdayım'
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Futbol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: 'Çok geliştim, iyi durumdayım'

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: 'Çok geliştim, iyi durumdayım'
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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;

''Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık.''

Son Dakika | Beşiktaşta Cyle Larinden itiraf: Çok geliştim, iyi durumdayım

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