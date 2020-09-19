Son Dakika | Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: 'Çok geliştim, iyi durumdayım'

Cyle Larin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;

''Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık.''

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