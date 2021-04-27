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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson Çaykur Rizespor maçı kafilesinde

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Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin ve Atiba Hutchinson Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'a Kanadalı golcüsünden sevindiren haber.... Siyah beyazlı ekibin golcüsü Cyle Larin, sakatlığı nedeniyle son Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti.

Kanadalı oyuncu Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Sol bacak alt adale grubunda ağrı hissettiği için Kayserispor mücadelesinde forma giymeyen Atiba Hutchinson da kısa bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu ve kadroda yer aldı.

Siyah beyazlı ekipte cezalı Rosier ve Necip Uysal ile sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup, Hasic, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar yer almadı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

Son Dakika: Beşiktaşta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson Çaykur Rizespor maçı kafilesinde

 

Son Dakika: Beşiktaşta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson Çaykur Rizespor maçı kafilesinde

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