Son Dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Clye Larin şoku yaşanıyor.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Cyle Larin'den siyah beyazlı ekibe kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve bugünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun, bu hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Sezonu kapatan Cenk Tosun ve iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Vincent Aboubakar'ın ardından Cyle Larin'in de sakatlanmasının ardından siyah beyazlı ekipte sakat forvet sayısı 3'e yükseldi.

Kanadalı futbolcu, bu sezon ligdeki 33 maçta 7 kez santfor olarak görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı. Ligde toplamda 15 golü bulunan Larin bu gollerin 13’ünü kanat olarak görev yaptığı karşılaşmalarda ağlara gönderdi.

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