Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin rekora doymadı!

Siyah beyazlıların Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor'u ağırladığı maça 11'de başlayan Kanadalı, gol şovla rakip ağları tam 4 kez sarstı.

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda maça en golcü ikinci oyuncu olarak başlayan Larin; 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda 4 kez ağları havalandırarak bu sezon ikinci kez hat-trick yaparken siyah beyazlıların en golcü ismi olmayı da başardı.

İKİ KEZ HAT TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 4 gol atan Larin, bu başarını bir kez daha tekrarlayarak bu sezon Süper Lig'de 2 kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

KARİYER REKORU

Toplam gol sayısını ise 19'a çıkaran Kanadalı golcü, 15 golü bulunan Aboubakar'ı geride bırakırken kariyerinde bir sezonda ligde en çok gol attığı sezona ulaştı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkan 26 yaşındaki golcü 19 gol ve 4 asistle kariyer rekoru kırdı.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu olmuştu. Kanadalı golcü, bu başarısını bir kez daha tekrarlayarak ulaşılması zor bir istatistiğe ulaştı.

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