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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ta Corona virüs depremi! 8 pozitif vaka açıklandı...

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Son dakika! Beşiktaş'ta Corona virüs depremi! 8 pozitif vaka açıklandı...
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Beşiktaş'ta 13 Mayıs günü futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testlerde 8 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nun futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci kez yaptırdığı Covid-19 testinin sonuçları açıklandı. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildi.

Kulübün Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şöyle;

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Son dakika Beşiktaşta Corona virüs depremi 8 pozitif vaka açıklandı...

p>Son dakika Beşiktaşta Corona virüs depremi 8 pozitif vaka açıklandı...

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