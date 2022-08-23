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Son dakika: Beşiktaş'ta çifte transfer! Dele Alli'de anlaşma tamam, Kerem Atakan Kesgin imzaya geliyor

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli
Son dakika: Beşiktaşta çifte transfer Dele Allide anlaşma tamam, Kerem Atakan Kesgin imzaya geliyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu ve kulübüyle hemen her konuda anlaşma sağladı. Dele Alli’nin transferini büyük ölçüde bitiren siyah beyazlıların 1-2 gün içinde futbolcuyu İstanbul’a getirip sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ayrıca stoper, orta saha ve sağ kanada da birer takviye yapmayı planlıyor.

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Beşiktaş yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Dele Alli transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Kulübü Everton ile yapılan kiralama görüşmelerinde yaşanan ufak pürüzler nedeniyle askıya alınan transfer nihayet imza aşamasına geldi. İngiliz on numaranın ardından Everton ile de hemen her konuda anlaşma sağlandı. Şu an için çözülmeyen tek pürüzün satın alma opsiyonunda olduğu öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU GÖRÜŞÜLÜYOR

Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023’te satın alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023’e ertelenmesi halinde 8 milyon Euro olarak belirlenmesini istiyor. Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon Euro olmasını talep ediyor. Tarafların 1-2 gün içinde bu konuda da anlaşma sağlamaları bekleniyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından Dele Alli İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak.

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AVRUPA LİGLERİ ARAŞTIRILIYOR

Beşiktaş’ın transferleri Dele Alli ile de sınırlı kalmayacak; siyah beyazlılar 3 mevkiye daha takviye yapacak. Yöneticiler, teknik direktör Valerien İsmael ile yapılan görüş alışverişi sonrasında stoper, orta saha ve sağ kanada birer futbolcu almayı kararlaştırdı. Bu mevkiler için Avrupa liglerinde arayışını sürdüren siyah beyazlılar, öncelikle İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’da forma giyen futbolcularla ilgileniyor.

KEREM ATAKAN iMZAYA GELiYOR

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku’dan sonra 8. transferi olan Kerem Atakan Kesgin’e bugün kavuşuyor... Demir Grup Sivasspor’dan 1.4 milyon Euro’ya alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Kerem Atakan’a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek.

iSAK HiEN’DE PÜRÜZ ÇIKTI

Beşiktaş, stoper mevkisi için düşündüğü İsveçli İsak Hien’in bonservis bedeli konusunda kulübü Djurgarden ile anlaşma sağlayamadı. İsveç ekibinin, piyasa değeri 1 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcu için talep ettiği rakam siyah beyazlılar tarafından yüksek bulundu.

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iTALYA’DAN CORiC iDDiASI

Öte yandan İtalyan basını, Beşiktaş’ın, bonservisi Roma’da bulunan Hırvat orta saha oyuncusu Ante Coric’e talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Zürih’e kiralanmıştı.

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli

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