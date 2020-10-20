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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Ajdin Hasic ve Atakan Üner...
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Ajdin Hasic ve Atakan Üner...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, genç oyuncularından Ajdin Hasic’in sol uyluk üst adalesinde evre 2 strain, Atakan Üner’in ise sağ diz arka adalesinde evre 1 strain tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcularımızdan Ajdin Hasic’in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner’in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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