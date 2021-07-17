Son Dakika: Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi! KAP bildirimi geldi...
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Futbol AŞ’nin yeni genel müdürü Ceyhun Kazancı oldu.
Beşiktaş Kulübü, Futbol AŞ’nin genel müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancının getirildiğini KAP'a bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir.
Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.