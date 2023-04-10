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Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan kötü haber!

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#Cenk Tosun#Beşiktaş#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşta Cenk Tosundan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 12:09

Beşiktaş'ın Bitexen Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cenk Tosun, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan 5-6 gün uzak kalacak olan 31 yaşındaki deneyimli golcü, siyah beyazlı takımın Trabzonspor ile Pazar günü oynayacağı müsabakada riske edilmeyecek.

Çekilen MR'ında yırtık tespit edilen yetenekli oyuncunun tedavisine başlandı.

35. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Cenk Tosun, Bitexen Giresunspor karşılaşmasının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Gedson Fernandes'e bırakmıştı.

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#Cenk Tosun#Beşiktaş#Sakatlık

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