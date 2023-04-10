Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan kötü haber!

Güncelleme Tarihi:
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan 5-6 gün uzak kalacak olan 31 yaşındaki deneyimli golcü, siyah beyazlı takımın Trabzonspor ile Pazar günü oynayacağı müsabakada riske edilmeyecek.
Çekilen MR'ında yırtık tespit edilen yetenekli oyuncunun tedavisine başlandı.
35. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Cenk Tosun, Bitexen Giresunspor karşılaşmasının 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Gedson Fernandes'e bırakmıştı.