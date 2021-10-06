Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Geri dönüyor...

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun, Ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi Haziran'a kadar beklemek...

30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin Şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.