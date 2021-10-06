Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Geri dönüyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
Talimatı Erdoğan vermişti Hedef yıl sonuna kadar...Talimatı Erdoğan vermişti! Hedef yıl sonuna kadar...#Tarım Kredi Kooperatifleri
3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı! #Çin
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
Tinder depremi: Skandalı o isim açıkladıTinder depremi: Skandalı o isim açıkladı!#İngiltere
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
İşte Yıldızı Parlayanlarİşte 'Yıldızı Parlayanlar'#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Geri dönüyor...

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer
Son Dakika: Beşiktaşta Cenk Tosun kararı Geri dönüyor...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katabilmek adına yeni yol haritasını belirledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun, Ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi Haziran'a kadar beklemek...

30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin Şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer