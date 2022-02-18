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Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Başkan Çebi devreye giriyor, istediği maaş...

#Transfer#Beşiktaş#Cenk Tosun
Son Dakika: Beşiktaşta Cenk Tosun gelişmesi Başkan Çebi devreye giriyor, istediği maaş...

Daha önce 2 dönem Beşiktaş forması giyen milli forvet Cenk Tosun için başkan Ahmet Nur Çebi bizzat devreye girip transferi bitirmeye çalışacak. Tecrübeli futbolcunun istediği maaş da belli oldu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a kapattığı kapıları, eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

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MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPACAK

Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Cenk Tosun

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