Son Dakika | Beşiktaş'ta büyük zarar! 52 milyon TL...

Beşiktaş'ta Douglas, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'in ardından Tyler Boyd'un da lisansı donduruldu. Beşiktaş'ta böylece kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

FIFA Kuralları gereği bu 4 ismi eskiden olduğu gibi alt yapı takımıyla çalışması için Fulya’daki tesislere gönderemeyen, en fazla takımın yanındaki sahada çalıştırabilen yönetimin, Ocak ayına kadar kesin olarak kullanamayacağı oyuncuların kulübe faturası tam 52 milyon TL!

Jeremain Lens’in maaşı - 2.2 milyon Euro

Tyler Boyd’un maaşı - 1.2 milyon Euro

Isimat-Mirin'in maaşı - 1.2 milyon Euro

Douglas'ın maaşı - 1 milyon Euro

(Fanatik)

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