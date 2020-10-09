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Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta büyük zarar! 52 milyon TL...

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Beşiktaş; Douglas, Mirin ve Lens’in ardından Boyd’un da lisansını dondurdu. Beşiktaş'ta Ocak ayına kadar kesin olarak kullanılamayacak oyuncuların faturası tam 52 milyon TL!

Beşiktaş'ta Douglas, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'in ardından Tyler Boyd'un da lisansı donduruldu. Beşiktaş'ta böylece kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

FIFA Kuralları gereği bu 4 ismi eskiden olduğu gibi alt yapı takımıyla çalışması için Fulya’daki tesislere gönderemeyen, en fazla takımın yanındaki sahada çalıştırabilen yönetimin, Ocak ayına kadar kesin olarak kullanamayacağı oyuncuların kulübe faturası tam 52 milyon TL!

Jeremain Lens’in maaşı - 2.2 milyon Euro
Tyler Boyd’un maaşı - 1.2 milyon Euro
Isimat-Mirin'in maaşı - 1.2 milyon Euro
Douglas'ın maaşı - 1 milyon Euro

(Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta büyük zarar 52 milyon TL...

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