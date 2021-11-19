Son Dakika: Beşiktaş'ta büyük gün! Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi yüz yüze...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdi#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Vietnamda bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktıVietnam'da bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktı!#Vietnam
580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti#Ay Tutulması
Bakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdiBakan Karaismailoğlu hazine garantili projeler için tarih verdi#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'ta büyük gün! Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi yüz yüze...

#Beşiktaş#Fikret Orman#Ahmet Nur Çebi
Son Dakika: Beşiktaşta büyük gün Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi yüz yüze...

Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, yarın yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş 'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, yarın yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak.

Sabah'ın haberine göre; Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, iki yıl aradan sonra Vodofone Park'a gelecek olan selefine özellikle ekonomi konularında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor.

Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fikret Orman#Ahmet Nur Çebi

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19