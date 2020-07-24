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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de yollar ayrıldı
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Haber Giriş: 24.07.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de yollar ayrıldı

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Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de yollar ayrıldı
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de yollar ayrıldı.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı

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