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Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de yollar ayrıldı.
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yayıncı kuruluş'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.
Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı
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