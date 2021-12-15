Son Dakika: Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro için geri sayım! İstanbul'a geliyor iddiası...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

NTV Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Portekiz’in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro’yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul’a gelecek. Siyah beyazlılar, Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin Euro ücret ödeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE EL SIKIŞILDI AMA...

Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş’e emanet etmek istesede, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş’a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş’ten yana kullandı.

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Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.

DERBİDE ÖNDER KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.