Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

İLK POZİTİF VAKA MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty’nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastahaneye yatırılarak karantina altına alınmış ve yeni testler yapılmaya başlanmıştı.

Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, idmanların 11 Mayıs'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DE 1 VAKA, 1 ŞÜPHELİ

Fnerbahçe, Samandıra Tesisleri'nde yaptıkları corona virüs testlerinde bir çalışanın testinin pozitif çıktığını açıkladı, bir başka çalışanının durumunun da şüpheli olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır." denilmişti.

SANCAKTEPE'DE 9 POZİTİF VAKA

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK'da 8 Mayıs Cuma günü yapılan Corona virüsü testlerinde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.