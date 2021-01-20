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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Süper Lig'in lideri Beşiktaş, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

 

Son Dakika | Beşiktaşta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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