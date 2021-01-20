Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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