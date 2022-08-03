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Son dakika: Beşiktaş'ta Besar Gudjufi'nin lisansı çıktı

#Beşiktaş#Besar Gudjufi#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Besar Gudjufinin lisansı çıktı

Beşiktaş, geçen yıl U19 takımına transfer ettiği Kuzey Makedonyalı sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'ye lisans çıkardı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişme yaşandı. Geçen yıl Kuzey Makedonya ekibi Belasica'dan U19 takımına transfer edilen Besar Gudjufi'nin A takım lisansı çıkarıldı.

Besar Gudjufi kimdir?

2004 yılında Üsküp'de dünyaya gelen Besar Gudjufi, futbola Vardar altyapısında başladı. Ocak 2021'de Belasica'ya transfer olöan genç futbolcu, Temmuz 2021'de Beşiktaş altyapısına kazandırıldı.

18 yaşındaki Besar Gudjufi, sol kanat bölgesinin yanı sıra on numara ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Son dakika: Beşiktaşta Besar Gudjufinin lisansı çıktı

Son dakika: Beşiktaşta Besar Gudjufinin lisansı çıktı

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#Beşiktaş#Besar Gudjufi#Transfer

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