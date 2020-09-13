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Haber Giriş: 13.09.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar
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Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 2. golü atan Bernard Mensah maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Mensah'ın maç sonu sözleri:

Kasımpaşa ve Kayserispor'da oynadım. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her maçı kazanmak hedefimiz. Bireysel hedefim de burada kalmak. İyi bir takımız, iyi bir hocamız var. Hedefim her zaman daha fazlasını kazanmak.

Son Dakika | Beşiktaşta Bernard Mensahtan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

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