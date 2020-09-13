Son Dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

İşte Mensah'ın maç sonu sözleri:

Kasımpaşa ve Kayserispor'da oynadım. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her maçı kazanmak hedefimiz. Bireysel hedefim de burada kalmak. İyi bir takımız, iyi bir hocamız var. Hedefim her zaman daha fazlasını kazanmak.

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