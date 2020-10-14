Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif
Beşiktaş, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.
Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle