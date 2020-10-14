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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif
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Futbol
Haber Giriş: 14.10.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif

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Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın koronavirüs testi pozitif
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Beşiktaş, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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