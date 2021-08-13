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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi transferinde flaş gelişme! 4 yıllık sözleşme ve anlaşma...

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi transferinde flaş gelişme! 4 yıllık sözleşme ve anlaşma...

Son dakika haberi... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir numaralı hedefi haline gelen Michy Batshuayi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların 4 yıllık sözleşme teklif ettiği 27 yaşındaki golcüyle anlaştığı öne sürüldü.

Son olarak Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş, forvet transferine hız verirken gündemdeki en önemli isim Michy Batshuayi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş'ın Batshuayi'ye 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazarken, oyuncunun Chelsea'den bu yaz kesin olarak ayrılacağını ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Son Dakika Haber: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaşta Transfer açıklandı...
Son Dakika Haber: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! Transfer açıklandı...

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu da siyah-beyazlı kulübün Belçikalı forvet ile her konuda anlaştığını ifade etti. Beşiktaş ile Chelsea'nin görüşmelerde büyük aşama kaydettiği belirtilirken, önümüzdeki hafta iki kulübün son bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Crystal Palace'ta kiralık geçiren 27 yaşındaki golcü, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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