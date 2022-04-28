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Son dakika: Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin tarihi açıklandı

#Beşiktaş#Beşiktaş Başkanlık Seçimi#Sporanasayfa
Son dakika: Beşiktaşta başkanlık seçiminin tarihi açıklandı

Beşiktaş, olağan seçimli genel kurulunun 22 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantı 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Gözden Kaçmasın

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GÜNDEM

Açılış
Toplantı ve Başkanlık Divanı Seçimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Başkan Adaylarının Programlarının Takdimi
Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu Seçimleri
Kapanış.

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Not: Sicil No’su 33541’e kadar olan (33541 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Beşiktaş Başkanlık Seçimi#Sporanasayfa

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